أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

الدنمارك تتجه لتمديد جوانب من الإغلاق بسبب سلالة كورونا الجديدة

11:34 م الأحد 10 يناير 2021
الدنمارك تتجه لتمديد جوانب من الإغلاق بسبب سلالة كورونا الجديدة

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن

كوبنهاجن - (د ب أ)

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، إن بلادها ستضطر على الأرجح إلى تمديد جوانب من الإغلاق الصحي، الذي كان من المقرر في البداية أن ينتهي في غضون أسبوع واحد، لأن السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بسرعة.

وأضافت فريدريكسن في ساعة متأخرة من ليل الأحد: "يجب أن نعد أنفسنا لموقف يتعين علينا فيه إطالة بعض القيود.. للأسف، تشير الأمور إلى أن المسألة ستستغرق وقتًا أطول قليلاً".

وأعلنت الدنمارك عن إغلاق المتاجر والمدارس حتى 17 يناير وخفضت سقف التجمعات العامة إلى 5 أشخاص، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

كما نصحت البلاد مواطنيها بالامتناع عن السفر للخارج.

وبلغت تكلفة عمليات الإغلاق المفروضة حتى الآن في الدنمارك 88 مليار دولار، وفقًا لحسابات كلية كوبنهاجن للأعمال.

مته فريدريكسن الدنمارك كوبنهاجن فيروس كورونا

الخبر التالى:

فيروس كورونا: تشديد القيود في عدد من الدول لمكافحة سرعة تفشي الوباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 148799

    عدد المصابين

  • 118294

    عدد المتعافين

  • 8142

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا