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طبيب الكونجرس: ربما تعرض مشرعون لكورونا أثناء الهجوم على الكابيتول

11:05 م الأحد 10 يناير 2021
طبيب الكونجرس: ربما تعرض مشرعون لكورونا أثناء الهجوم على الكابيتول

اقتحام الكونجرس

واشنطن - (د ب أ)

قال طبيب الكونجرس الأمريكي، اليوم الأحد إن مشرعين ربما تعرضوا لفيروس كورونا أثناء عزلهم فى غرفة لتأمينهم وقت الهجوم على الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد عن الطبيب بريان موناهان، قوله في بيان "كان العديد من أعضاء مجلس النواب في عزل لحمايتهم في غرفة تقع في مساحة كبيرة لعقد جلسات الاستماع.. خلال هذه المدة، قد يكون أفراد قد تعرضوا لشخص آخر يحمل فيروس كورونا".

وفي حين أن تصريح موناهان لم يحدد أي غرفة، أظهر مقطع فيديو عشرات الأشخاص في مكان لعقد الجلسات أثناء اقتحام حشد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، ووصلوا إلى غرف مجلسي النواب والشيوخ ومكاتب المشرعين ومناطق أخرى.

وأوضح الطبيب أن الأعضاء والموظفين الذين يحتمل أن يكونوا تعرضوا لفيروس كورونا يجب أن يخضعوا لاختبار لفيروس كورونا ومواصلة التدابير للتخفيف من مخاطر إصابة آخرين.

اقتحام الكونجرس فيروس كورونا الكابيتول

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