البحرين: استمرار السماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالنا الجوي
البحرين - (أ ش أ)
أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، اليوم الأحد، عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.
وأشارت شئون الطيران المدني، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الاثنين الموافق 11 يناير 2021.
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