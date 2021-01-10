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البحرين: استمرار السماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالنا الجوي

11:02 م الأحد 10 يناير 2021
البحرين: استمرار السماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالنا الجوي

طائرات القطرية

البحرين - (أ ش أ)

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، اليوم الأحد، عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.
وأشارت شئون الطيران المدني، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" إلى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الاثنين الموافق 11 يناير 2021.

هذا المحتوى من

Asha
الطائرات القطرية البحرين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية

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