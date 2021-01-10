القاهرة تستضيف اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا
مصر - (أ ش أ)
تستضيف القاهرة غدًا الاثنين، اجتماع الرباعية التي تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة.
ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية سامح شكري ظهر غد نظراءه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.
يهدف الاجتماع إلى تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أنه من المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع.
وكانت مصر قد أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع الرباعية الذي يعقد بصيغة "ميونخ".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الجمهوريون يكثفون دعواتهم إلى استقالة ترامب
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
148799
عدد المصابين
-
118294
عدد المتعافين
-
8142
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88450548
عدد المصابين
-
63573419
عدد المتعافين
-
1905097
عدد الوفيات
إعلان