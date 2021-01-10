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القاهرة تستضيف اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا

09:20 م الأحد 10 يناير 2021
القاهرة تستضيف اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

تستضيف القاهرة غدًا الاثنين، اجتماع الرباعية التي تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا والذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة.
ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية سامح شكري ظهر غد نظراءه الأردني أيمن الصفدي والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير.
يهدف الاجتماع إلى تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أنه من المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماع.
وكانت مصر قد أجرت خلال الفترة الماضية اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع الرباعية الذي يعقد بصيغة "ميونخ".

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سامح شكري وزارة الخارجية الأردن ألمانيا فرنسا

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