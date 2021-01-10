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خامنئي يحظر استيراد لقاحات كورونا الأمريكية والبريطانية

09:13 م الأحد 10 يناير 2021
خامنئي يحظر استيراد لقاحات كورونا الأمريكية والبريطانية

علي خامنئي

طهران - (ا ف ب)

حظر مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معتبرا أن "لا ثقة بها"، ما يعني منع استخدام لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد. وإيران هي الدولة الأكثر تضررًا بالوباء في الشرق الأوسط، مع تسجيلها أكثر من 56 ألف وفاة من بين 1,2 مليون إصابة، وفقا للأرقام الرسمية.

وأعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي، أن استيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمر محظور، معتبرًا أن "لا ثقة بها".

وفي تغريدة نشرت على الحساب الرسمي الناطق بالإنجليزية لخامنئي في موقع تويتر، قال: "اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح لها بدخول البلاد"، مضيفًا "لا ثقة بها ربما يريدون تجربة اللقاح على دول أخرى".

ويعني التصريح عمليًا حظر استيراد لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد.

وأضاف خامنئي "لست متفائلاً بشأن فرنسا أيضًا، السبب أن لديهم سوابق استعمل فيها دم ملوّث بفيروس نقص المناعة البشرية".

وشكّلت قضية الدم الملوّث فضيحة صحية في فرنسا بين ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته.

وأصيب مئات الأشخاص في إيران بفيروس نقص المناعة البشرية في الثمانينات من خلال تلقيهم دماء ملوثة مصدرها فرنسا.

وإيران هي الدولة الأكثر تضررًا بالوباء في الشرق الأوسط، مع تسجيلها أكثر من 56 ألف وفاة من بين 1,2 مليون إصابة، وفقًا للأرقام الرسمية.

وتعترف السلطات الإيرانية بأن هذه الإحصاءات لا تعكس الأعداد الفعلية.

وفي كلمة متلفزة الجمعة قال خامنئي "لو كان الأمريكيون قد تمكنوا من إنتاج لقاح، فما كان للمأساة الناجمة من فيروس كورونا المستجد أن تقع حيث يقضي نحو أربعة آلاف شخص مصاب في يوم واحد"، في إشارة إلى عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز الخميس.

وارتفعت حدة التوتر بين الجمهورية الإسلامية وواشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وفي مارس، رفض خامنئي عرضًا من ترامب لمساعدة إيران في مواجهة الوباء.

وقال "نحن قلقون لنيات الأمريكيين ولا نعول على هذه المساعدات"، واصفًا الولايات المتحدة بأنها "أخبث وأشرس عدو" لبلاده.

وردًا على موقف المرشد الأعلى الإيراني، شدد مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن المنظمة سبق أن دعت إلى "عدم تسييس الفيروس".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "رجاء، لا تسيّسوا اللقاح أيضًا".

وفي الأسابيع الأخيرة، اشتكت إيران من أنها لا تستطيع شراء لقاحات ضد فيروس كورونا بسبب العقوبات الأمريكية التي، وفقًا لطهران، تجمد عملية إرسال الأموال وقت الدفع.

وأفاد بيان صادر عن الهلال الأحمر الإيراني نقلته وسائل إعلام محلية أن "بعض العلماء الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة أرادوا إرسال 150 ألف جرعة من لقاح فايزر، لكن الشحنة ألغيت" بناء على قرار المرشد الأعلى.

وواصل البيان "من المفترض أن يتسلم الهلال الأحمر مليون جرعة من اللقاح من روسيا أو الصين أو الهند".

وتعمل إيران على تطوير لقاح خاص بها. وأعلنت السلطات في نهاية ديسمبر إطلاق "المرحلة الأولى" من التجارب السريرية.

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علي خامنئي مرشد الجمهورية الإيرانية لقاحات كورونا

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