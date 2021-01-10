"احتجاجات العراق".. مقتل شرطي وإصابة متظاهرين في الناصرية

بغداد - (بي بي سي)

تفيد التقارير الواردة من مدينة الناصرية العراقية، أن شرطيًا قتل في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين.

وأفاد الجيش العراقي بـ"استشهاد" أحد عناصر الشرطة وإصابة 33 آخرين من الشرطة خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد، في المدينة الواقعة في محافظة ذي قار

وأشارت المصادر الطبية من جانب آخر الى سقوط جرحى من المتظاهرين.

ويشهد العراق منذ نهاية عام 2019 موجة من الاحتجاجات الواسعة للتنديد بتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية.