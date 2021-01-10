تشيلي: كورونا السبب الرئيسي للوفاة في البلاد خلال 2020

تشيلي - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان السبب الرئيسي للوفاة في تشيلي خلال عام 2020.

ونقلت وكالة "برنسا لاتينا" في نسختها باللغة الإنجليزية عن إدارة الإحصاء والمعلومات التابعة للوزارة قولها - في بيان: "إن الدراسات تشير إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (سارس-كوف-2) تقدر بما يصل إلى 22474 حالة متجاوزة عدد الوفيات الناجمة عن أمراض نقص تروية القلب والتي بلغت 7743 وأمراض الأوعية الدموية الدماغية التي بلغت 7396 والأمراض الناجمة عن مرض الضغط".

وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الوفيات في تشيلي جراء كوفيد-19 قد يصل إلى 22845، إذا تمت إضافة الحالات المشتبه فيها ولم يجر لها اختبار الـ (بي.سي.آر).