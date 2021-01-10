الفلبين توقع اتفاق للحصول على 55 مليون جرعة من لقاحات لكورونا
مانيلا - (د ب أ)
وقعت الفلبين، اتفاقين للحصول على 55 مليون جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، بأن الفلبين حصلت بالفعل على 30 مليون جرعة من لقاح "كوفوفاكس" من معهد "سيروم انستيتيوت" الهندي.
وبموجب اتفاق آخر، ستحصل الفلبين على 25 مليون جرعة لقاحات من شركة سينوفاك بيوتيك الصينية.
وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي، إن شركة سينوفاك ستوفر أول دفعة من اللقاحات بحلول الشهر المقبل والبقية خلال العام الجاري.
وتستهدف الفلبين، التي سجلت ثاني أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، الحصول على 60 مليون جرعة من اللقاحات.
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