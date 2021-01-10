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اليمن يحذر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثيون في تعز

07:59 م الأحد 10 يناير 2021
اليمن يحذر من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الحوثيون في تعز

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

اليمن - (أ ش أ)

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق أبناء قرية الحيمة بمحافظة تعز، بعد ثلاثة أيام من القصف على منازل المواطنين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضح الإرياني، في تصريح له اليوم الأحد لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض ميليشيا الحوثي عليها حصارا محكما تؤكد تنفيذ الميليشيات عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة وتدمير 13 منزلا وإحراق ثلاثة، ومقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 24 آخرين، واختطاف 45 مواطنا غالبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة قابلة للزيادة.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".

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