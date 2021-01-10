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محققون: الطائرة الإندونيسية تحطّمت بفعل تأثير المياه

04:40 م الأحد 10 يناير 2021
محققون: الطائرة الإندونيسية تحطّمت بفعل تأثير المياه

الشرطة الإندونيسية تسلمت حقيبتين لركاب الطائرة الم

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر محققون إندونيسيون أن الطائرة طراز "بوينج" المحطمة، التي كان على متنها 62 شخصا، التابعة لشركة "سريويجايا" للطيران، تحطمت بفعل تأثير المياه، مما ربما يستبعد تحطمها في الهواء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأحد.

ونقل رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سويرجانتو تجاهجونو استنتاجه عبر رسالة نصية دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وتم تأكيد تحطم الطائرة، بعد حوالي 20 ساعة من فقدانها في أعقاب مغادرتها من العاصمة، جاكرتا ودعا رئيس إندونيسيا ، جوكو ويدودو، إلى بذل أقصى الجهود للبحث عن الضحايا.

وذكر قائد الجيش الإندونيسي أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة.

وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو "يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين ، ولقد استطعنا تحديد (الموقع) ،ونأمل في انتشالهما سريعا ".

والصندوقان الأسودان يحتويان على مسجل بيانات الطائرة ومسجل الصوت لقمرة القيادة.

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