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الهند تواجه تفشيًا لإنفلونزا الطيور

03:30 م الأحد 10 يناير 2021
الهند تواجه تفشيًا لإنفلونزا الطيور

الهند

نيودلهي- (د ب آ):

قال مسؤولون إن انفلونزا الطيور تتفشي بصورة سريعة في أنحاء الهند، حيث أكدت 7 ولايات وجود حالات إصابة، في حين تنتظر ولايات نتائج الاختبارات، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات لاحتواء الفيروس.

وكانت ولاية اوتار براديش أحدث ولاية تسجل حالات إصابة بالفيروس، حيث تم إغلاق حديقة حيونات في مدينة كانبور عقب نفوق أربعة من الطيور واثنين من الببغاوات.

وقال كبير المسؤولين البيطريين في منطقة كانور ار بي ميشرا، إن نتائج الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة الحيوانات بالفيروس.

وأضاف" نحن نقوم بعملية ذبح جميع الطيور في الأحواش، كما تم إعلان أن حديقة الحيوانات أصبحت بؤرة. أنه أمر مؤسف ولكن علينا أن نتبع البروتوكول".

وجرى تسجيل حالات مصابة بإنفلونزا الطيور في ولاية كيرالا وراجستان وهيماشال براديش وهاريانا وجوجارات، بحسب ما قالته الحكومة الاتحادية.

ويشار إلى أن فيروس انفلونزا الطيور يصيب بصورة أساسية الطيور البرية والدواجن، ولكن يمكن أن يصيب الاشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الطيور المصابة.

وقد جرى حظر بيع اللحم على نطاق 10 كيلومترات من حديقة الحيوانات، كما يجرى متابعة مزارع الدواجن والأسواق في المنطقة.

وثبت وجود سلالة "اتش 5 ان 8" من انفلونزا الطيور في عينات في ولايات راجستان ومادهيا براديش وكيرالا ، في حين أظهرت عينات من ولاية هيماشال براديش وجود انفلونزا الطيور "اتش 5 ان 1".

الهند إنفلونزا الطيور اختبارات إنفلونزا الطيور

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