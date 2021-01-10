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توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية

01:53 م الأحد 10 يناير 2021
توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية

الشرطة السودانية

الخرطوم- (د ب أ):

شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (310 كلم شمال العاصمة السودانية الخرطوم)، صباح الأحد، أعمال عنف على خلفية مواجهات بين الشرطة ومواطنين، راح ضحيتها قتيل على الأقل فضلا عن حرق مرافق حكومية.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن شهود عيان قولهم إن مواطنين من حي الوحدة بعطبرة هاجموا مبنى شرطة المباحث وأحرقوا سيارات احتجاجا على سقوط قتيل منهم في مطاردة نفذتها عناصر المباحث.

وطالت أعمال العنف مبنى المحلية، حيث تمكن المحتجون من إحراق جرار أمام المبنى الواقع في وسط المدينة.

وبحسب مصادر فإن الأحداث تعود الى مطاردة الشرطة لعصابة سرقات في حي الوحدة نتج عنها اشتباك راح ضحيته أحد أفراد العصابة وإصابة شرطي، نقل الى المستشفى.

واضطر التجار في أسواق المدينة إلى إغلاق محالهم التجارية تخوفا من انحراف الاحتجاجات إلى أعمال نهب في ظل قلة الانتشار الشرطي والأمني.

ولم يصدر عن الشرطة السودانية أي توضيح لشرح ملابسات الأحداث.

الشرطة السودانية مطاردة أمنية السودان مدينة عطبرة

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