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وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا

01:03 م الأحد 10 يناير 2021
وزير الصحة الإسرائيلي: انتهينا من تطعيم خُمس السكان بلقاح كورونا

فيروس كورونا

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين أن بلاده طعمت 20% من سكانها في الأسابيع الثلاثة منذ أن بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وهي الأكبر في تاريخها.

وأضاف الوزير في تغريدة عبر تويتر، الأحد: "لقد أكملنا ثلاثة أسابيع من حملة (عودة إلى الحياة) بأنباء رائعة"، قائلا إن 1.817 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة، تلقوا أول جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" الأمريكي الألماني.

وكان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو ووزير الصحة أول من حصلوا على الجرعة الثانية مساء أمس السبت في مستشفى "شيبا" بالقرب من تل أبيب.

وتلقى نتنياهو ووزير الصحة الجرعة الأولى في 19 ديسمبر.

وتسعى الحكومة لتطعيم جميع السكان فوق سن 16 عاما بحلول نهاية مارس المقبل.

فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة الإسرائيلية إسرائيل

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