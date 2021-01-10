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اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة

12:51 م الأحد 10 يناير 2021
اليمن: ورشة حوثية بإشراف خبراء إيرانيين لتفخيخ القوارب وتهديد الملاحة

الحوثيين

صنعاء- أ ش أ:

أنشأت ميليشيات الحوثي ورشة، بإشراف خبراء إيرانيين؛ لتجهيز وتفخيخ القوارب بالساحل الجنوبي للبحر الأحمر، شمال محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المشتركة في الساحل الغربي - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أن الورشة تم تنظيمها في منطقة مغلقة، إلى الشمال من مدينة "اللحية" في مرسى للقوارب في منطقة "العلوي"، بمحافظة الحديدة.

وأضاف المركز أن الورشة تستخدم كمركز لصيانة وتجهيز القوارب المفخخة، بالإضافة إلى أغراض عسكرية بحرية أخرى، علاوة على استحداثات واستخدامات مشابهة في مواقع على جبل الملح في الجهة الداخلية المقابلة للساحل.

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الحوثيين تفخيخ القوارب إيران اليمن

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