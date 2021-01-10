فرق البحث الإندونيسية تحدد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر قائد الجيش الإندونيسي أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة.

وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو: "يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين ، ولقد استطعنا تحديد (الموقع)، ونأمل في انتشالهما سريعا".

والصندوقان الأسودان يحتويان على مسجل بيانات الطائرة ومسجل الصوت لقمرة القيادة.