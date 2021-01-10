فرق البحث الإندونيسية تحدد مكان الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة
جاكرتا- (د ب أ):
ذكر قائد الجيش الإندونيسي أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة.
وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو: "يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين ، ولقد استطعنا تحديد (الموقع)، ونأمل في انتشالهما سريعا".
والصندوقان الأسودان يحتويان على مسجل بيانات الطائرة ومسجل الصوت لقمرة القيادة.
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