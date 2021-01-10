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فرنسا: تقديم بدء حظر التجول من الـ6 مساء في 4 مقاطعات جديدة

11:32 ص الأحد 10 يناير 2021
فرنسا: تقديم بدء حظر التجول من الـ6 مساء في 4 مقاطعات جديدة

فرنسا فيروس كورونا

باريس- أ ش أ:

قررت الحكومة الفرنسية تقديم بدء حظر التجول من الساعة الـ6 مساء في 4 مقاطعات جديدة، وهي "أليي" (وتقع في منطقة أوفرن-رون ألب)، و"ألب-دي-هوت بروفانس" في جنوب شرق فرنسا، و"كوت دور" (تابع لمنطقة بورجوني - فرانش كومته)، و"أوت رين".

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، الأحد، أن هذه المقاطعات الأربع تنضم إلى قائمة المقاطعات الثماني السابقة التي فرض فيها حظر التجول من الساعة السادسة مساء لمواجهة تسارع تفشي فيروس "كورونا" المستجد وظهور فيروسات متحورة.

وأضافت القناة أن هذه المقاطعات السابقة تنضم إلى قائمة المقاطعات الـ15 الخاضعة لهذا الإجراء منذ مطلع يناير الجاري، ومعظمها في شرق فرنسا، فيما يبدأ حظر التجول في باقي البلاد في الساعة الثامنة مساء.

ومع اكتشاف البؤرة في بوش دو رون، ارتفع عدد الإصابات بهذا الفيروس المتحور إلى 40 حالة في جميع أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الصحة.

وكانت هيئة الصحة العامة الفرنسية قد أعلنت أمس تسجيل 171 حالة وفاة و20 ألفا و177 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد خلال 24 ساعة.

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