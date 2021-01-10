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بمناسبة تولّيه الحكم.. سلطان عمان يعفو عن 285 سجينًا

11:22 ص الأحد 10 يناير 2021
بمناسبة تولّيه الحكم.. سلطان عمان يعفو عن 285 سجينًا

السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد

مسقط- (د ب أ):

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق عفوا ساميا خاصا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد عن مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية قوله إن "الذين تشرفوا بالعفو بلغ عددهم 285 نزيلًا، منهم 118 نزيلًا أجنبيًّا".

ووفق الوكالة، يأتي العفو تزامنًا مع مناسبة يوم تولّي السلطان هيثم مقاليد الحُكم في البلاد ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

هيثم بن طارق سلطان عمان نزلاء السجن شرطة عمان

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