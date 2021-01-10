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أمريكا وحلفاء غربيون "قلقون" بشأن اعتقالات هونج كونج

10:33 ص الأحد 10 يناير 2021
أمريكا وحلفاء غربيون "قلقون" بشأن اعتقالات هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

نيويورك- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا، عن "قلقهم الشديد" بشأن اعتقال 55 سياسيا وناشطا في هونج كونج، حسبما أعلنت الحكومات في بيان مشترك.

ووفق البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج"، فإن قانون الأمن القومي في هونج كونج، الذي تمت بموجبه الاعتقالات، يعد خرقا للإعلان الصيني البريطاني المشترك بشأن المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج ويقوض إطار عمل "دولة واحدة ونظامان".

ولم توجّه اتهامات إلى الأشخاص الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي حتى الآن، وأُفرّج عن معظمهم حتى وقت متأخر من يوم الجمعة، مع مصادرة جوازات ووثائق سفرهم . وكان قد تم احتجازهم للاشتباه بقيامهم "بأنشطة هدامة " لدورهم في المساعدة في تنظيم انتخابات تمهيدية ديمقراطية خلال الصيف شارك فيها أكثر من 600 ألف ناخب.

وفي رد عبر البريد الإلكتروني، الأحد، رفضت حكومة هونج كونج الانتقادات ودافعت عن القانون الجديد وقالت إنه لا يوجد أحد فوق القانون. وقالت حكومة المدينة إن مسؤولية حماية الأمن القومي هي مهمتها، واتهمت الدول الأربع بـ"التشهير" بقانون الأمن القومي.

ووفقا للبيان السابق للحكومات الأربع، فإن القانون الجديد "قيد حقوق وحريات سكان هونج كونج. ومن الواضح أن قانون الأمن القومي يستخدم للقضاء على الآراء السياسية المعارضة".

وقال المسؤولون في البيان: "ندعو السلطات المركزية في هونج كونج والصين إلى احترام الحقوق والحريات المكفولة قانونا لسكان هونج كونج دون خوف من الاعتقال والاحتجاز".

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