استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

القاهرة- مصراوي:

تُستأنف اليوم الأحد المفاوضات الثلاثية بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، لبحث النقاط الخلافية العالقة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد للوصول لاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

يأتي الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، لمتابعة مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد قبل أسبوع برئاسة جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وجدّد السودان، خلال اجتماعه بخبراء الاتحاد الأفريقي، رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق حول السد على مراحل، مُطالبًا بالتوصل لاتفاق شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بالسد.

كما طالب الوفد السوداني أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا قياديًا وأكثر فعالية في التفاوض.

وتتطلع جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام، حيث تنعقد الآمال على الاجتماع المقبل في إحداث الاختراق المطلوب.

ومنذ عام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعِده مصر تهديدًا حيويًا لها باعتبار أن نهر النيل مصدر لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.