فرانس برس: العثور على أشلاء في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنه تم العثور على أشلاء في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية.

وأعلنت السلطات الإندونيسية تحديد موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة "Sriwijaya Air" والتي سقطت السبت في مياه بحر جاوة وعلى متنها 65 شخصا.

وسبق أن أكدت الوزارة تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737-500" تابعة لشركة "Sriwijaya Air" قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان غرب البلاد.