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توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص على صلة باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن

02:46 ص الأحد 10 يناير 2021
توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص على صلة باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن

اقتحام مبنى الكابيتول

واشنطن - (د ب أ):
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، السبت، أنه تم توجيه اتهامات لثلاثة من المشتبه بهم في محكمة اتحادية تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي.

ومن بين من تم اتهامهم جاكوب أنتوني تشانسلي، الذي يُعرف أيضا باسم جيك أنجيلي من ولاية أريزونا، وهو أحد الأشخاص الذين تم نشر صورهم في جميع أنحاء العالم في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن تشانسلي برز وسط الحشد وهو يرتدي غطاء رأس ذو قرنين وكان يطلي وجهه بألوان الأحمر والأبيض والأزرق ويحمل رمحا يعلوه العلم الأمريكي.

ووجهت إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط.

وجاء اعتقاله بعد يوم من اعتقال الشرطة لآدم جونسون، الذي يواجه تهمة إضافية تتعلق بالسرقة بالإضافة إلى التعدي على ممتلكات الغير والاقتحام العنيف.

وتردد أن جونسون سرق المنصة الخطابية الخاصة يرئيسة مجلس النواب، بحسب البيان.

اقتحام الكابيتول وزارة العدل الأمريكية واشنطن انصار ترامب

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