رويترز : نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

أكدت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة في تغريدة على موقع تويتر أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.

وبذلك، يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في العام 1869.

ويؤدي جو بايدن وكامالا هاريس اليمين ظهر 20 يناير كرئيس ونائبة رئيس للولايات المتحدة.