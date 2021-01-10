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رويترز : نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

02:34 ص الأحد 10 يناير 2021
رويترز : نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

مايك بنس

أكدت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الجمعة في تغريدة على موقع تويتر أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.

وبذلك، يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يرفض حضور مراسم أداء يمين خلفه منذ أندرو جونسون في العام 1869.

ويؤدي جو بايدن وكامالا هاريس اليمين ظهر 20 يناير كرئيس ونائبة رئيس للولايات المتحدة.

مايك بنس جو بايدن حفل تنصيب بايدن

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