أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

فرنسا: 171 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

12:09 ص الأحد 10 يناير 2021
فرنسا: 171 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

فرنسا فيروس كورونا

فرنسا - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 171 حالة وفاة و20 ألفا و177 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط مخاوف من عودة زيادة تفشي الوباء إلى معدلات أكثر ارتفاعا، وهو ما دفع لتشديد تدابير الإغلاق في مختلف مناطق فرنسا.
ووفقًا لما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن بيانات الهيئة، فقد ارتفعت بذلك حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 67 ألفا و599 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات مليونيّ و767 ألفا و312 حالة.

وتشكل الزيادة في عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير ارتفاعا طفيفا عن الحصيلة المسجلة بالأمس، والتي بلغت 19 ألفا و814 حالة. وتقارب الحصيلة اليومية للإصابات منذ الثلاثاء الماضي 20 ألف حالة.

ويقول الخبراء إن الأسبوعين المقبلين سيكونان بالغي الأهمية فيما يخص مؤشرات تفشي الوباء، في ظل مخاوف من تدهور الوضع بسبب موسم الاحتفال بأعياد الميلاد.

هذا المحتوى من

فرنسا هيئة الصحة العامة الفرنسية فيروس كورونا

الخبر التالى:

نتنياهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 148799

    عدد المصابين

  • 118294

    عدد المتعافين

  • 8142

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:57 حالة وفاة.. الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا