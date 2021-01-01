الجارديان: استمرار إغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن

لندن - (د ب أ):

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة، بأن جميع المدارس الابتدائية في لندن ستغلق أبوابها مع بداية الفصل الدراسي الجديد بعد ضغوط من السلطات المحلية، وذلك وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد حذفت في وقت سابق العديد من مدارس مناطق لندن من قائمة المدارس الابتدائية التي سيتم إغلاقها.

وأسفر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني في يوم رأس السنة الجديدة، عن إضافة السلطات التعليمية المتبقية في العاصمة البريطانية لندن إلى مناطق الطوارئ الحكومية.

وقال صادق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن على صفحته الإلكترونية:" أخيراً أدركت الحكومة الوضع ونكصت على أعقابها. الآن سيتم التعامل مع جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن بنفس الطريقة، وهذا هو القرار الصائب.. أريد أن أشكر وزير التعليم "نك جيب"، الذي كانت لنا معه محادثات بناءة خلال اليومين الماضيين".