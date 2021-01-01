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موسكو: إيران أخطرت "الطاقة الذرية" بنيتها تخصيب اليورانيوم لـ 20%

11:19 م الجمعة 01 يناير 2021
موسكو: إيران أخطرت "الطاقة الذرية" بنيتها تخصيب اليورانيوم لـ 20%

ميخائيل اوليانوف

فيينا - (أ ش أ):

قال المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، إن إيران أخطرت الوكالة بنيتها تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

وكتب أوليانوف- على (تويتر)، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين بنية طهران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة"، وهي النسبة التي كانت تخصب بها إيران اليورانيوم قبل الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وينص الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 على الحد من الأنشطة النووية لطهران وتخصيبها اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فقط، وهو أقل بكثير عن النسبة المطلوبة لصنع الأسلحة الذرية والبالغة 90 بالمئة.

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ميخائيل أوليانوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم

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