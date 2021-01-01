أكثر الكلمات إنتشاراً

السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

ناشطون: تضرر مسجد النجاشي أقدم مساجد إفريقيا بسبب الحرب في تيجراي (فيديو)

11:07 م الجمعة 01 يناير 2021
ناشطون: تضرر مسجد النجاشي أقدم مساجد إفريقيا بسبب الحرب في تيجراي (فيديو)

مسجد النجاشي

وكالات:
تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا تظهر أضرارا بالغة وقعت بمسجد النجاشي الأثري، بين أقدم المساجد في إفريقيا، في إقليم تيجراي، بإثيوبيا، جراء قصف الجيش الإثيوبي للإقليم.
وذكرت تقارير، أن مسجد النجاشي، بُني على أول بقعة عرفت الإسلام بإفريقيا. ويقع في قرية تحمل الاسم ذاته على بعد نحو 770 كم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكر حساب "إثيوبيا ماب" على تويتر، أن "مسجد النجاشي التاريخي (أول مسجد في إفريقيا بناه اللاجئون المسلمون الفارون من الاضطهاد في القرن السابع الميلادي) تضرر بشكل كبير".

وأضاف أنه "يبدو أن مدفعية الجيش الإثيوبي دمرت القبة والداخل من خلال الانفجار".
وأردف "من غير المعروف متى حدث ذلك، لكن السبب الرئيسي هو القصف مدفعي / هاون. وبالنظر إلى أن الجيش الإثيوبي يستخدم في المقام الأول المدفعية وقذائف الهاون غير الموجهة، فمن المرجح أن تكون قد أصيبت أثناء قصف بلدة نيجاش".

فيما كتب المهندس "طه جي طه"، على "تويتر": "تلقيت أنباء مزعجة بخصوص هدم مسجد النجاشي في وكرو. لن يكون هناك أي سبب لتبرير مثل هذا العمل.. في القريب العاجل سيكون موقعًا تاريخيًا عالميًا. وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، وهو إهانة للمسلمين الإثيوبيين".

وكتب حساب "تيجراي" على تويتر "مسجد النجاشي يتعرض للقصف والنهب من قبل القوات الغازية الإثيوبية والإريترية".

Al-Nejashi is shelled and looted by the invading forces of #Eritrea and #Ethiopia.@MFATurkey @TurkishEmbassy @GoTurkey @TurkishAirlines @AmericanTurkish @EuroLeague @MIAQatar @OIC_OCI @topislamicnet @MWLOrg_en @MWLOrg @MWLorg_Ur @UNESCO @RAbdiAnalyst pic.twitter.com/CU4ox69Rck

— ✍ 𝒯𝒾𝑔𝓇𝒶𝓎 (@zeaxumawit) January 1, 2021

مسجد النجاشي إفريقيا تيجراي تويتر الجيش الإثيوبي

الخبر التالى:

الآلاف يتحدون إجراءات كورونا في فرنسا باحتفالات رأس السنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:56 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا