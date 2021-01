ناشطون: تضرر مسجد النجاشي أقدم مساجد إفريقيا بسبب الحرب في تيجراي (فيديو)

وكالات:

تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا تظهر أضرارا بالغة وقعت بمسجد النجاشي الأثري، بين أقدم المساجد في إفريقيا، في إقليم تيجراي، بإثيوبيا، جراء قصف الجيش الإثيوبي للإقليم.

وذكرت تقارير، أن مسجد النجاشي، بُني على أول بقعة عرفت الإسلام بإفريقيا. ويقع في قرية تحمل الاسم ذاته على بعد نحو 770 كم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر حساب "إثيوبيا ماب" على تويتر، أن "مسجد النجاشي التاريخي (أول مسجد في إفريقيا بناه اللاجئون المسلمون الفارون من الاضطهاد في القرن السابع الميلادي) تضرر بشكل كبير". The historic Al-Nejashi mosque (first mosque in Africa built by Muslim refugees fleeing persecution in the 7th Century AD) has been damaged terribly. It seems artillery has destroyed the dome and the interiors via explosion. Unknown how many people have been killed or injured pic.twitter.com/Y4sa4h5Bp9 — Ethiopia Map (@MapEthiopia) January 1, 2021

وأضاف أنه "يبدو أن مدفعية الجيش الإثيوبي دمرت القبة والداخل من خلال الانفجار".

وأردف "من غير المعروف متى حدث ذلك، لكن السبب الرئيسي هو القصف مدفعي / هاون. وبالنظر إلى أن الجيش الإثيوبي يستخدم في المقام الأول المدفعية وقذائف الهاون غير الموجهة، فمن المرجح أن تكون قد أصيبت أثناء قصف بلدة نيجاش".

فيما كتب المهندس "طه جي طه"، على "تويتر": "تلقيت أنباء مزعجة بخصوص هدم مسجد النجاشي في وكرو. لن يكون هناك أي سبب لتبرير مثل هذا العمل.. في القريب العاجل سيكون موقعًا تاريخيًا عالميًا. وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال، وهو إهانة للمسلمين الإثيوبيين".

انالله وإنا إليه راجعون

I received a disturbing news regarding the distraction of Al Nejashi mosque in Wukro. There will never be any reason to justify such act on soon will be world historic site. This is not acceptable by any means and it is an insult to Ethiopian Muslims🇪🇹 ☪️. pic.twitter.com/yWVhu8L7SW — Taha J. Taha (Dr. ir.) (@JebertiTaha) January 1, 2021

وكتب حساب "تيجراي" على تويتر "مسجد النجاشي يتعرض للقصف والنهب من قبل القوات الغازية الإثيوبية والإريترية".

Al-Nejashi is shelled and looted by the invading forces of #Eritrea and #Ethiopia.@MFATurkey @TurkishEmbassy @GoTurkey @TurkishAirlines @AmericanTurkish @EuroLeague @MIAQatar @OIC_OCI @topislamicnet @MWLOrg_en @MWLOrg @MWLorg_Ur @UNESCO @RAbdiAnalyst pic.twitter.com/CU4ox69Rck

— ✍ 𝒯𝒾𝑔𝓇𝒶𝓎 (@zeaxumawit) January 1, 2021