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احتجاجات في مينيابوليس الأمريكية على قتل الشرطة رجل من أصول إفريقية

09:20 م الجمعة 01 يناير 2021
احتجاجات في مينيابوليس الأمريكية على قتل الشرطة رجل من أصول إفريقية

مسيرات في مدن أمريكية

وكالات:
اعتقلت القوات الأمنية الأمريكية في مينيابولس العشرات من الأشخاص أثناء تجمع للمطالبة بتفسير قتل الشرطة الأربعاء الماضي شابا أمريكيا من أصول إفريقية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
ونشر ضباط إنفاذ القانون شريط فيديو للضحية دولال بيل إييد (23 عاما) الذي "أشهر سلاحه في وجه رجال الأمن".
ويظهر مقطع الفيديو إييد وهو يصطدم بسيارات الشرطة في محطة وقود، ولا يستجيب لمطالب الخروج من السيارة ويداه مرفوعتان.
وبعد ذلك، اعترضت سيارته من قبل 3 سيارات أخرى تابعة للشرطة، وبعد ثانيتين فتح رجال الشرطة النار عليه.
وشهدت مدينة مينيابوليس العام الماضي، احتجاجات مشابهة على مقتل شاب من أصول إفريقية على يد رجال الشرطة.
ويذكر أن جورج فلويد قتل في مينيابوليس خنقاً تحت ركبة شرطي أبيض، الأمر الذي أطلق موجة من الاحتجاجات والحركات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مطالبة بحقوق السود.
وكانت حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) من أبرز تلك الحركات المناوئة للعنصرية.

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