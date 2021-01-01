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حمدوك: السودان يصادق على إجازة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

08:46 م الجمعة 01 يناير 2021
حمدوك: السودان يصادق على إجازة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

عبد الله حمدوك

وكالات:
قال رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة إن قوات الجيش والأمن لديها واجب مقدس، للحفاظ على حدود البلاد.
وأشار حمدوك، في كلمة متلفزة اليوم الجمعة، نقلتها فضائية العربية، بمناسبة عيد الاستقلال السوداني، إلى أن القوات المسلحة السودانية أكثر استعدادا اليوم، لحماية المدنيين.
وتابع رئيس الحكومة السودانية "نطمح من خلال الآلية المشتركة لحماية المدنيين ووقف التجاوزات على القانون"، مضيفًا "نعقد الأمل على تجاوز الأزمات الاقتصادية وتعزيز موارد المواطنين".
وقال رئيس الوزراء السوداني "مجلس الوزراء صادق على إجازة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وأضاف أن رفع اسم السودان من لوائح العقوبات، سينعكس على التنمية وتدشين المشاريع الوطنية مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل المجالس الانتقالية ‏المختلفة.
وقال حمدوك في وقت سابق إن الشعب السوداني حقق في وقت وجيز قياسا بأعمار الشعوب، أعظم الثورات في سبيل الحرية والرفاه والاستقرار والديمقراطية، وإنجاز مهمة ممثلة في إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية، وهي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقطع شوط بعيد في السلام.
وتعهد عبد الله حمدوك بالوفاء بمطالب الثورة السودانية كافة، أهمها تحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أن الاقتصاد من الأولويات التي سيبذل كل ما في وسعه لتجاوز التحديات فيها.

عبد الله حمدوك الحكومة السودانية الانتقالية السودان

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