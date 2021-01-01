أكثر الكلمات إنتشاراً

السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

السيسي: "الدائري الأوسطي" إضافة كبيرة لمنظومة الطرق المصرية

06:46 م الجمعة 01 يناير 2021
السيسي: "الدائري الأوسطي" إضافة كبيرة لمنظومة الطرق المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته لما رآه من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة المصرية، خلال تفقده لعدد من المشروعات اليوم الجمعة.

وكتب الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية".

وأضاف الرئيس: "أسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر".\

وتفقد السيسي، اليوم الجمعة قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي/ امتدادًا لسلسلة جولاته السابقة التي شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقًا، إلى محور الضبعة غربًا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميًا.

السيسي الطريق الدائري الأوسطي مواقع التواصل الاجتماعي فيروس كورونا

الخبر التالى:

الوكالة الدولية للطاقة: إيران تنوي رفع نسب تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري المصري.. الأهلي - وادي دجلة.. العودة للصدارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا