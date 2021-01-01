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القوات التركية تستهدف ريف الحسكة السوري

03:20 م الجمعة 01 يناير 2021
القوات التركية تستهدف ريف الحسكة السوري

القوات التركية

دمشق - أ ش أ
استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف محيط بلدة تل تمر بريف مدينة الحسكة الشمالي بسوريا، في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك بلداتهم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، عن مصادر محلية قولها إن عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي مع تركيا سقط على المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.
كانت قرية الدردارة كانت قد تعرضت أول أمس لاعتداء مماثل من قبل الإرهابيين المتحصنين تحت حماية القوات التركية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.

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القوات التركية دمشق ريف الحسكة السوري سوريا

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