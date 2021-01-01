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الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي في احتفالات رأس السنة

02:16 م الجمعة 01 يناير 2021
الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي في احتفالات رأس السنة

أرشيفية

باريس - (د ب أ):
تسببت لعبة نارية قطع رأس رجل فرنسي في شرق فرنسا خلال احتفالات العام الجديد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (ايه اف بي) اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين في منطقة باس-رين بالبلاد.
وأصيب رجل آخر في الحادث الذي وقع في بوفزهايم الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب ستراسبورج وبالقرب من الحدود الألمانية.
ومازالت التفاصيل عن الحادث مبهمة. وبحسب صحيفة "دي ان ايه" المحلية، فإن اللعبة النارية لم تنفجر في البداية عندما اشتعلت ولكنها انفجرت عندما اقترب الرجلان منها.
وكان قد تم حظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الخاص لها في المنطقة منذ بداية ديسمبر في محاولة لخفض عدد حالات الطوارئ الطبية في فترة تتعرض فيها الخدمات الطبية للضغط بالفعل جراء جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى الاثنين المقبل.

الألعاب النارية احتفالات رأس السنة فرنسا باريس

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