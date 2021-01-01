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النرويج ترفع الحظر عن الرحلات القادمة من بريطانيا

02:09 م الجمعة 01 يناير 2021
النرويج ترفع الحظر عن الرحلات القادمة من بريطانيا

الخطوط الجوية البريطانية

أوسلو - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة النرويجية اليوم الجمعة، أنها سترفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي من يوم غد السبت.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

كانت النرويج قد أعلنت الشهر الماضي فرض حظر على الرحلات الجوية المباشرة القادمة من المملكة المتحدة وذلك وسط مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا.

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النرويج حظر الطيران الرحلات البريطانية

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