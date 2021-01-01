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هنية: هناك مساع لاستئناف الحوار الوطني لإنجاز المصالحة

01:21 م الجمعة 01 يناير 2021
هنية: هناك مساع لاستئناف الحوار الوطني لإنجاز المصالحة

إسماعيل هنية

غزة - (د ب أ):
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وجود مساع جديدة لاستئناف الحوار الوطني من أجل إنجاز المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بحسب وكالة معا الإخبارية.
وأكد هنية في تصريح وصل وكالة "معا" أن المصالحة حجر الزاوية والركن الأساسي "في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوقنا في الأرض والمقدسات والعودة".
وأضاف: "إننا نجري اتصالات داخلية وخارجية من أجل إنجاح هذه الجهود والتحركات لاستكمال ما بدأناه من خطوات في حوارنا مع الإخوة في حركة فتح والفصائل الوطنية والإسلامية لإنجاز متطلبات الوحدة عبر إعادة بناء المؤسسات القيادية الفلسطينية، سواء منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية على قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية وفق إرادة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة في الداخل والخارج عبر انتخابات حرة ونزيهة".

اسماعيل هنية حركة حماس

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