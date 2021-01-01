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إثيوبيا.. جماعة حقوقية تطلب التحقيق في "أحداث ما بعد اغتيال المغني"

01:20 م الجمعة 01 يناير 2021
إثيوبيا.. جماعة حقوقية تطلب التحقيق في "أحداث ما بعد اغتيال المغني"

أرشيفية

أديس أبابا - (د ب أ):
ذكرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في إثيوبيا، أن الاحتجاجات الدموية والهجمات التي وقعت في إثيوبيا وقتل فيها أكثر من مئة شخص، بعد اغتيال الموسيقي البارز، هاشالا هونديسا، تمثل جريمة ضد الإنسانية وتتطلب المزيد من التحقيقات، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
كان هاشالا صوت الشعب خلال احتجاجات من قبل جماعة "أورومو" وهي أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، من أجل إصلاحات في الجبهة الديمقراطية الثورية لشعب إثيوبيا، والتي أدت إلى تعيين رئيس الوزراء، آبي أحمد في عام 2018.
وكان إطلاق النار على المغني وكاتب الأغاني في 29 يونيو الماضي قد أدى إلى أعمال شغب في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأجزاء من منطقة "أوروميا".
وكانت الهجمات، التي استهدفت بالأساس جماعة "أمهراس" العرقية والمسيحيين الأرثوذوكس، انتشرت على نطاق واسع وبشكل ممنهج وأسفرت عن مقتل 123 شخصا وإصابة 500 على الأقل وأدت إلى نزوح الآلاف وتدمير ممتلكات، طبقا لما ذكرته الجماعة الحقوقية في البيان.
وتابعت أن 76 على الأقل من عمليات القتل نفذتها قوات أمن حكومية.

أديس أبابا إثيوبيا هاشالا هونديسا

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