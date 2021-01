تعرّف على الدولة التي تحتفل بـ"رأس السنة" 11 مرة

(وكالات):

في حين يشهد العالم احتفالات بطرق مختلفة ليلة رأس السنة الميلادية، فإن هناك دولة تحتفل به 11 مرة، وذلك نظرًا لفارق التوقيت الزمني بين مناطقها، وهي روسيا.

هذا العام، حاولت العائلات الروسية إدخال البهجة في قلوب الأطفال الذين انتظروا أجواء عيد الميلاد ورأس السنة، ورغم عودة تفشي وباء كورونا، ينظم الأهالي احتفالات تقليدية للأطفال، ومنحهم الهدايا، بحسب "روسيا اليوم".

وتعتبر أكبر بلد في العالم من حيث المساحة بعد كندا، إذ تغطي ما نسبته تقريباً ثُمن مساحة الكرة الأرضية المأهولة بالسكان، حيث تبلغ مساحتها 17 مليوناً، و75 ألفاً و400 كيلومتراً مربعاً.

وتنقسم أراضي روسيا عموما إلى 11 منطقة زمنية بفارق ساعة واحدة بينها، ما يعني أن روسيا تحتفل فعليا بحلول عيد رأس السنة 11 مرة خلال 24 ساعة.

وأصبحت منطقة توقيت كامتشاتكا (12 ساعة زائد توقيت جرينيتش GMT) أول منطقة في روسيا استمع مواطنوها إلى تهنئة الرئيس فلاديمير بوتين بالعيد، وتليها مناطق توقيت ماجادان ثم فلاديفوستوك ثم ياقوتيا ثم إيركوتسك ثم كراسنويارسك ثم أومسك ثم يكاتيرينبورغ ثم سامارا ثم موسكو ثم كالينينجراد (ساعتين زائد GMT).

🎄 Moscow launches celebratory #NewYear train - bright and shiny - festive decorations galore.



🚇 It is easy to catch a ride on this very special train: @MoscowMetro Circle Line, every ~30 mins.



Once aboard, one simply cannot resist the #NewYear mood. See for yourself 👇 pic.twitter.com/OeVLYfG1tz