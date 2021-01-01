فنلندا تمدد الحظر على رحلات الركاب القادمة من بريطانيا
هلسنكي - أ ش أ
مددت فنلندا الحظر الذي فرضته على رحلات الركاب القادمة من بريطانيا حتى الـ11 من يناير الجاري بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وذكرت قناة (دويتشه فيليه) الألمانية، اليوم الجمعة، أن وكالة النقل والاتصالات الفنلندية أعلنت أمس الخميس، تمديد حظر الطيران الذي فُرض أولا في 21 من ديسمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم رصد إصابة شخصين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت للمرة الأولى في بريطانيا، يوم الاثنين الماضي في فنلندا التي تعد واحدة من بعض الدول الأوروبية التي سجلت عدد إصابات منخفض بالفيروس منذ بداية الجائحة.
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