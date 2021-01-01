روسيا: نحو 3 آلاف طائرة مقاتلة اقتربت من حدودنا عام 2020

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي اكتشف العام الماضي حوالي 2.9 ألف طائرة مقاتلة و 1.1 ألف طائرة استطلاع، عند اقترابها من الحدود الروسية".

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن وحدات الرادار التابعة للقوات الجوية – الفضائية الروسية، اكتشفت ورافقت خلال العام الماضي، أكثر من مليون طائرة أجنبية.

وأشارت إلى أنه يقوم أكثر من ستة آلاف عسكري من القوات التقنية اللاسلكية، بتنفيذ مهامهم القتالية كل يوم، وهي اكتشاف الأهداف الجوية الغريبة التي تقترب من حدود الدولة الروسية، وتحاول انتهاك المجال الجوي للبلاد.

ولفتت إلى أنه رغم من القيود المرتبطة بوباء كوفيد، فقد تم في عام 2020، تنفيذ أكثر من 100 تمرين تكتيكي وتدريب تكتيكي خاص بالتعاون بين وحدات الهندسة اللاسلكية ووحدات القوات الجوية في الجيش الروسي، وأن حوالي ثلث هذه التدريبات، جرت في ميادين التدريب أشولوك وتيلمبا وبيمبوي.