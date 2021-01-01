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باكستان تسجل 2463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا و71 وفاة

08:04 ص الجمعة 01 يناير 2021
باكستان تسجل 2463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا و71 وفاة

فيروس كورونا

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 482 ألفًا و178 شخصًا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 71 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و176 وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن في باكستان 437 ألفًا و229 شخصًا.​

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فيروس كورونا باكستان

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