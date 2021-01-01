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سلوفاكيا تفرض إجراءات أشد صرامة لمنع انتشار كورونا

12:19 ص الجمعة 01 يناير 2021
سلوفاكيا تفرض إجراءات أشد صرامة لمنع انتشار كورونا

سلوفاكيا

براغ - (د ب أ):

تفرض سلوفاكيا قيودا أكثر صرامة مع بداية العام الجديد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

. ولن يتم السماح للسكان بعد الآن بلقاء أشخاص من أسرة مختلفة في إجراء سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، وفقا لما قرره مجلس الوزراء بعد اجتماع خاص، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية السلوفاكية.

ولن يتمكن المواطنون أيضا من مغادرة مناطقهم إلا لأسباب استثنائية.

وقال رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش: "للأسف، يتزاور السكان كثيرا، وتعمل المستشفيات بأقصى طاقتها".

ستظل القواعد الجديدة سارية في البداية حتى 24 يناير.

وسجلت البلاد حتى الآن 179 ألفا و 543 حالة إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 2138.

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