بسبب مقال عن لبنان.. ماكرون يهاجم صحفيًا: ما فعلته خطيرًا وليس مهنيًا (فيديو)

باريس - (أ ف ب)

حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، في لبنان على صحفي في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية واتّهمه بأنه "غير مسؤول" لادعائه في مقال له أن فرنسا تهدد بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين سيعرقلون تنفيذ إصلاحات، بحسب مصادر متطابقة.

وأظهرت مشاهد صوّرتها قناة "إل سي أي" الفرنسية، الرئيس يتوجّه بغضب إلى الصحفي في ختام زيارته بيروت التي اتّسمت بمحادثات استمرت ساعات طويلة مع القادة اللبنانيين بشأن تشكيل حكومة بمهمة محددة.

Macron publicly blasts out at a journalist with Le Figaro in Beirut for revealing a secret meeting between him and a leader of Hezbollah



Same Macron says waging war on Hezbollah would be crazy, but he thinks waging war on Turkey makes sense.



Go figurepic.twitter.com/5c7kI6c8UI — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 2, 2020

وقال الرئيس الفرنسي، للمراسل الكبير جورج مالبرونو المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، والذي كان رهينة لدى داعش في العراق: "ما فعلته نظرًا إلى حساسية الموضوع غير مسؤول بالنسبة لفرنسا وغير مسؤول بالنسبة للمعنيين وخطير من وجهة نظر أخلاقية".

وبحسب المشاهد التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس بنبرة عالية "سمعتني دائمًا أدافع عن الصحفيين، وسأفعل ذلك دائمًا، لكن أتحدث معك بصراحة، ما فعلته خطير وغير مهني ووضيع".

وكان ماكرون يتحدث عن مقال نشرته صحيفة "لوفيغارو" في 31 أغسطس كتب فيه جورج مالبرونو أن الرئيس الفرنسي هدد خلال أول زيارة له إلى بيروت في السادس من أغسطس بعد يومين من انفجار المرفأ، بفرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الذين سيعرقلون تنفيذ إصلاحات.

وقال الصحفي لوكالة فرانس برس "أنا مندهش جدًا بسبب ضراوة هذا الهجوم غير المقبول والذي ردّيت عليه. قمت بتوضيح الأمر مع قصر الإليزيه، بالنسبة إليّ المسألة منتهية".

وأكدت الرئاسية الفرنسية، أن الحادثة "انتهت" بعد محادثة مع الصحفي والصحيفة. وأوضحت "ما اتّهمه به الرئيس، هو أنه لم يعطِ للإليزيه إمكانية التعليق على المعلومات التي تعنيه".

وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها الرئيس بشكل علني صحفيًا، وسعى الرئيس الفرنسي منذ أشهر إلى تهدئة العلاقات مع الصحفيين التي كانت متوترة في بداية ولايته الرئاسية. وفي بيروت، سُئل حول محاكمة مرتكبي الاعتداء على مجلة "شارلي إيبدو" فكرر احترامه لحرية الصحافة.

وحمل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي على المقال والصحفي من دون تسميته فانتقد أولئك الذين "يكتبون أسوأ حماقات من دون أي تحقق" داعيًا إياهم إلى "طرح السؤال مباشرة".

وردًا على أسئلة حول عقوبات فردية محتملة على مسؤولين لبنانيين، نفى ماكرون هذه الفرضية من دون استبعاد تمامًا "آلية عقوبات أوسع" على المدى الطويل.