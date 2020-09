بسبب مقال عن لبنان.. ماكرون يهاجم صحفيًا: ما فعلته خطيرًا وليس مهنيًا (فيديو)

باريس - (أ ف ب)

حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، في لبنان على صحفي في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية واتّهمه بأنه "غير مسؤول" لادعائه في مقال له أن فرنسا تهدد بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين سيعرقلون تنفيذ إصلاحات، بحسب مصادر متطابقة.

وأظهرت مشاهد صوّرتها قناة "إل سي أي" الفرنسية، الرئيس يتوجّه بغضب إلى الصحفي في ختام زيارته بيروت التي اتّسمت بمحادثات استمرت ساعات طويلة مع القادة اللبنانيين بشأن تشكيل حكومة بمهمة محددة.

Macron publicly blasts out at a journalist with Le Figaro in Beirut for revealing a secret meeting between him and a leader of Hezbollah



Same Macron says waging war on Hezbollah would be crazy, but he thinks waging war on Turkey makes sense.



Go figurepic.twitter.com/5c7kI6c8UI