القضاء العسكري اللبناني يتهم ناشطة بارزة بالتواصل مع إسرائيل

لبنان - (أ ش أ)

اتهمت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، ناشطة بارزة مناهضة لـ"حزب الله" بالتواصل مع إسرائيل، على نحو يخالف القانون الذي يُجرم هذا الأمر.

وأصدرت قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا، قرار الاتهام بحق الناشطة كيندا الخطيب، المحبوسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات منذ شهر يونيو الماضي، والذي جاء به أنها قامت بارتكاب جريمة التواصل مع عملاء إسرائيليين فضلاً عن مخالفة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل.

وكانت كيندا الخطيبز قد ألقي القبض عليها وشقيقها في شهر يونيو الماضي من منزلهما في محافظة عكار شمالي لبنان، قبل أن يتم إطلاق سراح شقيقها لاحقًا، وأسندت إليها الأجهزة الأمنية أنها قامت بالتعامل مع أشخاص من إسرائيل وزارتها خلسة عام 2019 .

وتعتبر الناشطة كيندا الخطيب، والتي تعمل في مجال التدريس والترجمة، من المناهضين وأشد المنتقدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لـ"حزب الله" وأمينه العام حسن نصر الله، ودائمًا ما تحمل الحزب وإيران مسئولة الاضطرابات السياسية والتدهور المالي والاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان.