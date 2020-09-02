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ماكرون يعلن وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون مع العراق

08:00 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ماكرون يعلن وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون مع العراق

إيمانويل ماكرون

العراق - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين العراق وفرنسا.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن تصريح الرئيس الفرنسي جاء خلال استقبال الحلبوسي له في بغداد لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون المشترك.

ونقل البيان قول الرئيس الفرنسي، خلال الاجتماع: "حرصتُ على زيارة العراق، وهي زيارتي الأولى له بعد عدة زيارات وزارية، وذلك لنعبر عن دعمنا للعراق وللمرحلة التاريخية والديمقراطية التي يمر بها".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى تبني تنمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، مؤكدًا ضرورة التعاون المستمر بين البلدين والسلطتين التشريعيتين لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال النواب باعتبارهم ممثلين سيُعبِّرون عن حاجة مناطقهم.

ولفت ماكرون إلى أن رئيس الجمعية الفرنسية سيتواصل مع سيادته لتنسيق التعاون بين البرلمانيين، من أجل الانطلاق بتطبيق الاستراتيجية في عموم مناطق العراق، مشيرا إلى أن فرنسا تدرك التحديات التي تواجه العراق، وهي إلى جانبه.

بدوره، أكد الحلبوسي دعم السلطة التشريعية للحكومة العراقية؛ من أجل المضي بخطوات التعاون المشترك بين البلدين، الذي ينعكس على مصلحة الشعبين الصديقين".

وأشار إلى أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل العمل النيابي للسلطتين التشريعيتين في البلدين الصديقين.

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إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي العراق

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