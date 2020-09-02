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مسؤول روسي: ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء كورونا

07:53 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
مسؤول روسي: ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء كورونا

نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف

روسيا - (أ ش أ)

أكد جينادي جاتيلوف، الممثل الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدبلوماسي الروسي، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "قد تواجه أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى الإصلاح ولكن ليس في الوقت الحالي، فأهم شيء في الوقت الراهن هو التصدي للوباء وبعد ذلك سيكون من الممكن مناقشة سبل تحسين أنشطة المنظمة".

وأضاف المبعوث الروسي "يجب أن يكون التركيز على تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية".

هذا المحتوى من

Asha
جينادي جاتيلوف الأمم المتحدة المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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