مسؤول روسي: ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء كورونا
روسيا - (أ ش أ)
أكد جينادي جاتيلوف، الممثل الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي إصلاح منظمة الصحة العالمية بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الدبلوماسي الروسي، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "قد تواجه أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى الإصلاح ولكن ليس في الوقت الحالي، فأهم شيء في الوقت الراهن هو التصدي للوباء وبعد ذلك سيكون من الممكن مناقشة سبل تحسين أنشطة المنظمة".
وأضاف المبعوث الروسي "يجب أن يكون التركيز على تحسين قدرة المنظمة على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الأردن يفرض حظر تجوال شامل في العاصمة الجمعة المقبلة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
99115
عدد المصابين
-
73828
عدد المتعافين
-
5440
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25849949
عدد المصابين
-
18077176
عدد المتعافين
-
859136
عدد الوفيات
إعلان