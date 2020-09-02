اليونان تمنع 10 آلاف مهاجرًا غير شرعيًا من دخول البلاد خلال 2020

اليونان - (أ ش أ)

قال وزير النقل البحري اليوناني جيانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن سلطات بلاده منعت أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي من الدخول إلى البلاد بحرا خلال العام الجاري وذلك برغم انعدام التعاون من الجانب التركي مؤخرا، على حد وصفه.

وأوضح الوزير اليوناني أن وصول طالبي اللجوء انخفض بنسبة 84 بالمئة منذ بداية مارس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض الوصول في أغسطس بنسبة 95 بالمئة مقارنة بأغسطس من العام الماضي، حسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها الإلكترونية.

وأكد أن ذلك تحقق رغم تجاهل خفر السواحل التركي لنداءات خفر السواحل اليوناني لمنع قوارب المهاجرين من مغادرة المياه التركية، متهما خفر السواحل التركي بمرافقة القوارب إلى بداية المياه الإقليمية اليونانية.

ولم يوضح بلاكيوتاكيس كيف منعت القوارب من دخول المياه اليونانية والتي تمثل أيضا الحد الجنوبي الغربي للاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد أن خفر السواحل اليوناني يعمل وفق القانون الدولي والشرعية الدولية وقواعد التعامل في البحر ومع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان وحياته.

كانت وكالات إغاثية دعت السلطات اليونانية إلى التحقيق في تقارير صحفية تناولت مزاعم عمليات إعادة للمهاجرين في البحر، ونفى المسئولون اليونانيون خاصة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس انخراط خفر السواحل في هذه الممارسات التي تتضمن إعادة الواصلين للمياه الإقليمية سريعا بشكل غير رسمي دون منحهم الفرصة لتقديم طلب اللجوء.