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الكرملين: روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا في قضية نافالني

07:10 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الكرملين: روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا في قضية نافالني

فلاديمير بوتن

موسكو - (د ب أ)

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية مستعدة للتعاون الكامل مع ألمانيا، في قضية المعارض أليكسي نافالني.

وذكر بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الرسمية: "نؤكد بشكل عام أننا مستعدون ومهتمون بالتعاون الكامل وتبادل المعلومات بشأن هذه المسألة مع ألمانيا".

وكانت روسيا قد رفضت من قبل إجراء تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تعرض نافالني للتسميم، حيث يشير المسؤولون الروس إلى إنه لم يتم العثور على دليل دامغ.

وجدد بيسكوف هذا الموقف في تصريحاته لوسائل الإعلام الحكومية: "قبل نقل المريض إلى برلين، تم إجراء مجموعة واسعة من الفحوصات في بلدنا وفقا لجميع المعايير الدولية، ولكن لم يتم العثور على مواد سامة".

فلاديمير بوتين دميتري بيسكوف الكرملين ألمانيا قضية نافالني

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