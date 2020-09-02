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بايدن يتوجه إلى ويسكونسن وسط اضطرابات بعد زيارة ترامب

07:05 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
بايدن يتوجه إلى ويسكونسن وسط اضطرابات بعد زيارة ترامب

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

يتوجه المرشح الديمقراطي الأمريكي للرئاسة جو بايدن، إلى ولاية ويسكونسن غدًا الخميس، لزيارة مدينة تعاني من الاضطرابات بعد إطلاق الشرطة النار مؤخرًا على رجل من أصل إفريقي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، أمس الثلاثاء، وتعهد بدعم أجهزة إنفاذ القانون والشركات المحلية التي تعرضت للنهب، ولم يلتق بعائلة جاكوب بليك، الذي تم إطلاق النار عليه سبع مرات ويرجح أنه أصيب بالشلل.

وقالت حملة بايدن إنه سيعقد لقاء مجتمعيًا يهدف إلى مساعدة السكان على "التعافي".

وركز ترامب في زيارته على العنف على هامش التظاهرات وقلل من أهمية الاحتجاجات السلمية ضد وحشية الشرطة وعنصريتها.

وتهاجم حملة ترامب بايدن لعدم سفره إلى المدن التي ضربتها الأزمات. وكان نائب الرئيس السابق يتجنب التواجد وسط الحشود أوالإفراط في السفر إلى حد كبير، بسبب الجائحة.

وألقى بايدن كلمة الأسبوع الجاري أمام مجموعة صغيرة من الأشخاص ندد فيها بالنهب، لكنه اتهم ترامب أيضًا بإثارة العنف في البلاد والفشل في فهم الاحتجاجات من أجل العدالة الاجتماعية.

جو بايدن ترامب ويسكونسن

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