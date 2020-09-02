أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

القنصلية المصرية في جدة تتابع مشاكل العمالة التي تم الاستغناء عنها

06:54 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
القنصلية المصرية في جدة تتابع مشاكل العمالة التي تم الاستغناء عنها

السفير ياسر محمود هاشم

مصر - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية أن القنصلية العامة في جدة، تواصل متابعة مشاكل العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها نتيجة تخفيض أعداد العمالة في بعض الشركات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المترتبة على أزمة كورونا، وأن القنصلية تبذل من خلال المكتب العمالي قصارى جهدها لحصول المواطنين من العاملين السابقين بهذه الشركات على مستحقاتهم.

وصرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في بيان اليوم الأربعاء، بأن هذه الجهود أسفرت عن المساهمة في النجاح في صرف مستحقات نهاية الخدمة لبعض الصيادلة الذين يعملون في عدد من الصيدليات مع متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبلهم لصرف بقية المستحقات.

وقال إنه تم كذلك حل مشكلة 117 عاملاً بإحدى الشركات التي تمت تصفيتها، وتم تسفير معظمهم بنجاح نتيجة جهد القنصلية والمكتب العمالي بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم، فضلاً عن إنهاء مشكلة 946 عاملاً بإحدى الشركات الكبرى الأخرى وتسفيرهم بعد الحصول على مستحقاتهم بالتنسيق بين القنصلية والمكتب العمالي والسلطات السعودية المعنية.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيانها، أن القنصلية العامة في جدة، تتابع بكافة مكاتبها، مساعيها الحثيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين المقيمين في نطاق ولايتها من جميع النواحي، والعمل بالتنسيق والتواصل والتعاون مع السلطات السعودية المعنية لمعالجة الوضع الاستثنائي الناجم عن التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وكافة الموضوعات والمشاكل الأخرى وتقديم الخدمات للمواطنين.

هذا المحتوى من

القنصلية المصرية في جدة مشاكل العمالة العمالة المصرية وزارة الخارجية

الخبر التالى:

مقتل وإصابة ٧ أشخاص في حادثتين إطلاق نار في كندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    هل تريد تلقي اشعارات من موقع مصراوي لمتابعه كل ماهو جديد

    موافق لاحقا