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مستشفى ألماني: حالة المعارض الروسي نافالني "خطيرة"

06:47 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
مستشفى ألماني: حالة المعارض الروسي نافالني "خطيرة"

المعارض أليكسي نافالني

برلين - (د ب أ)

أعلن مستشفى شاريتيه في برلين، في أحدث بيان له، أن حالة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي أصيب بغيبوبة لا تزال خطيرة، لكن أعراضه تتراجع.

وأضاف في البيان أن: "أعراض تثبيط إنزيم الكولينستيراز الناجم عن التسمم المؤكد تتراجع بشكل متزايد، والسبب في ذلك هو التجدد التدريجي لنشاط الكولينستريز".

ولا يزال نافالني يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، الذي تم نقله إليه في 22 أغسطس.

ووفقًا للمستشفى، من المتوقع أن يستغرق العلاج وقتًا أطول، كما لا يمكن استبعاد العواقب طويلة المدى للتسمم الحاد.

أليكسي نافالني ألمانيا

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