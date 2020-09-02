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موسكو: ننتظر ردًا من ألمانيا على طلب المدعي العام الروسي بشأن نافالني

05:40 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
موسكو: ننتظر ردًا من ألمانيا على طلب المدعي العام الروسي بشأن نافالني

أليكسي نافالني

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تنتظر ردًا من ألمانيا، على طلب مكتب المدعي العام الروسي بشأن الوضع الصحي المحيط بالمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وذكرت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، تعليقا على بيان الحكومة الألمانية بشأن تسميم نافالني، بمادة الـ"نوفيشتوك": "ننتظر الرد على طلب مكتب المدعي العام بشأن الوضع حول نافالني".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، أعلن في وقت سابق من اليوم أن خبراء مختبرات الجيش الألماني أكدوا أن المعارض الروسي ألكسي نافالني تم تسميمه بمادة من نوع "نوفيتشوك".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الأسبوع الماضي أن التسرع، الذي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن قضية تسميم نافالني، يعد مشبوهًا، مشيرة إلى أن موسكو تؤيد إجراء تحقيق مفصل ودقيق في هذا الحادث.

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وزارة الخارجية الروسية روسيا موسكو المدعي العام الروسي أليكسي نافالني

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