ولي عهد الكويت يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين

الكويت - (أ ش أ)

تسلم نائب الأمير ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؛ وذلك خلال لقائهما الذي عقد بقصر السيف، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

وفي السياق ذاته، بحث وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وما يربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج متجذرة، وروابط متينة ومتأصلة، والعمل المشترك على تعزيز أواصرها ومضامينها في مختلف مجالاتها وأبعادها الإستراتيجية.

كما بحث الوزيران، خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد وصل والوفد المرافق له الى الكويت في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية.